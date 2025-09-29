Çaykur Rizespor'da 'Antalyaspor' Hazırlığı

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına bugün başladı.

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi.

Karadeniz ekibi, 3 Ekim Cuma günü saat 20.00’de oynanacak karşılaşma öncesinde, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde çalışmalarına ara vermeden devam etti. Dün sahasında Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup olan yeşil-mavililerde, karşılaşmada 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise sahada koordinasyon ve beşe iki pas çalışmasıyla antrenmana başladı. Antrenmanın devamında şut çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maç gerçekleştirildi. Günün tek antrenmanı, dayanıklılık koşusuyla sona erdi.

Öte yandan, sakatlıkları süren Khusniddin Alikulov ve İbrahim Olawoyin, sağlık ekibi gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.

