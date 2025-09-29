Yüzüne Bile Bakmamıştı: Arda Turan'a Ukrayna'da Büyük Sürpriz! Aman Yenge Görmesin

Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk'in başında olan Arda Turan, verdiği son röportajla gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor. Turan'ın yüzüne bile bakmadığı Daria Savina'dan sürpriz bir hareket geldi. O anda ortalık yıkıldı.

Yüzüne Bile Bakmamıştı: Arda Turan'a Ukrayna'da Büyük Sürpriz! Aman Yenge Görmesin
Eski milli futbolcu Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk'te son yaşananlar sosyal medyada viral oldu.

MAÇI KAZANMAYI BİLDİLER

Ukrayna Ligi’nin 7. hafta maçında deplasmanda Rukh Vynnyky ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Shakhtar Donetsk’in 4-0’lık galibiyeti ile tamamlandı.

Shakhtar’a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Meirelles, 31 ve 49. dakikada Pedrinho, 90. dakikada ise Isaque attı.

1.5 YIL SONRA İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Shakhtar, 1.5 yıl sonra 17 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Ukrayna ekibi ile 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Arda Turan’ın öğrencileri, ligde bir sonraki maçını Aberdeen ile oynayacak.

YÜZÜNE BİLE BAKMAMIŞTI

Arda Turan ve Shakhtar Medya Başkanı Daria Savina'nın röportajları gündem olmaya devam ediyor.

Teknik adamın daha önce göz temasından kaçtığı görüntüler viral olmuştu. Savina’dan bu sefer beklenmedik bir hamle geldi.

Yüzüne Bile Bakmamıştı: Arda Turan'a Ukrayna'da Büyük Sürpriz! Aman Yenge Görmesin - Resim : 1
Yüzüne bile bakamamıştı

ARDA TURAN'A BÜYÜK SÜRPRİZ! KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞTU

Arda Turan, Rukh Vynnyky'i 4-0 yenmeleri sonrası Daria Savina’ya röportaj verdi. Savina’nın röportajı Türkçe "Teşekkür ederim" şeklinde bitirmesi Arda Turan’ı gülümsetti.

Yüzüne Bile Bakmamıştı: Arda Turan'a Ukrayna'da Büyük Sürpriz! Aman Yenge Görmesin - Resim : 2

Turan, Savina’ya ‘’Bravo’’ yanıtını verdi. İkilinin gülüştüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

