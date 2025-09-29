Okan Buruk'tan Aylar Sonra Gelen Mourinho İtirafı: Biraz Abarttım...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi Jose Mourinho ile arasında yaşanan gerilimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK'TAN ÇARPICI MOURINHI İTİRAFI

Geçen sezon Jose Mourinho ile aralarında yaşanan rekabete ilişkin soruları yanıtlayan Buruk, "Geçen yıl Türkiye'de Mourinho'ya karşı benim için büyük bir mücadeleydi. Genellikle Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı oynar veya Galatasaray, Manchester City'ye karşı oynar. Ama bir teknik direktör olarak, özel bir şey yaratırsam, Pep'e karşı bir şeyler başardığımı söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

'BİR OYUNCU GİBİYDİM, ABARTTIM!'

Mourinho ile aralarında yaşanan gerilime dair konuşan Okan Buruk, "Bir oyuncu gibiydim, yere düştüm. Biraz abarttım. (Burun sıkma olayı). Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Hakemlerle tokalaşıyordum, diğer tarafa geçip zaferimizi kutluyordum, o da yanıma geldi. Normalde maçtan sonra tokalaşmak için görüşürdük." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ile Jose Mourinho arasında yaşanan gerginlik

'ONDAN DAHA İYİYİM'

Jose Mourinho'dan daha iyi olduğunu dile getiren Buruk, "Mourinho ile karşılaşmak çok zordu. Fenerbahçe'ye imza attığında çok konuşmaya başladı. Tarzını biliyoruz. Sadece saha içinde oynamıyor. Saha dışında da oynamak istiyor. Birçok şey denedi ama sonunda biz ondan daha iyiydik. Ben ondan daha iyiydim. Ona karşı şampiyonluk kazandık. Onları kendi sahalarında iki kez yendik. Bu yıl maalesef burada olmayacak. Onunla iki maç daha oynamayı bekliyorduk." sözlerini sarf etti.

