Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Cezası Belli Oldu

TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN’e 320 biner lira para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında yaşananların ardından Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN’e cezayı kesti.

Federasyondan yapılan açıklamada, 24 Eylül Çarşamba oynanan 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında yaşanan salon ve seyirci olayları, taraftarların yaptığı çirkin ve kötü tezahürat ile merdivenlerin boş bırakılmaması nedenleriyle iki kulübe de 320 biner lira para cezası uygulandı.

