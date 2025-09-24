Ve Kupa Fenerbahçe Beko'nun! Beşiktaş GAİN'i Devirdi

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanan 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında kazanan sarı-lacivertliler oldu. Fenerbahçe bir sezonda kazandığı kupa sayısını böylece 4'e çıkarmış oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı.

Fenerbahçe her dakikası nefes kesen karşılaşmayı 85-83 kazanarak bu kupayı 8. Kez müzesine götürdü.

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda tribünlerde yankılanan ses bombası nedeniyle 3 kez anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti. Derbi 15 dakikalık ara sonrası kaldığı yerden devam etti.
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, tribün olayları nedeniyle ara verildi. Mücadelenin ilk periyodunda henüz ilk dakikada ses bombası nedeniyle hakem kenara işaret ederek anons yapılmasını istedi.

İlk periyodun tamamlanmasına 2 dakika kala, üst üste ses bombaları yankılanırken tekrar uyarı yapılmasına sebep oldu. Karşılaşmanın 4. periyodunda 5 dakika 55 saniye kala, yine tribünde tekrarı yaşanması nedeniyle hakem Emin Moğulkoç, 3. kez anons yaptırırken, bir daha yaşanması halinde tribünlerin boşaltılacağı ifade edildi.

HAKEMLER SOYUNMA ODASINA GİRDİ

Hakemler daha sonra soyunma odasına giderken, mücadeleye de ara verildi. Daha sonra iki takımın oyuncuları ısınmak için parkeye geldi. Hakemlerin dönmesi sonrası derbi 15 dakikalık gecikmeyle devam etti. Fenerbahçe, parkeden 85-83'lük skorla galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

