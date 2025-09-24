Fenerbahçe, Avrupa Mesaisine Kötü Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması başladı. Fenerbahçe, bu kapsamdaki ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk oldu. Maksimir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı. Dinamo Zagreb'in iki golünü Beljo, diğer golünü de uzatma dakikalarında Bakrar attı. Fenerbahçe'nin tek golüyse Szymanski'den geldi. Fenerbahçe ikinci maçında Nice'i konuk edecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

21' Sarı lacivertliler ilk golü yedi.

25' Szymanski, şık bir vuruşla kaydettiği golle maça beraberliği getirdi: 1-1.

45' Karşılaşmada ilk yarıya uzatma dakikası eklenmedi. İlk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

GOL: Dinamo Zagreb'de Beljo, ceza sahası içinden vuruşunu yaptı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

⚽GOOOLLL! Dinamo Zagreb'e cevap Sebastian Szymanski'den geldi! Topun gelişine ip gibi vurdu!! 🚀 pic.twitter.com/na0BcR4w6N — TRT Spor (@trtspor) September 24, 2025

90+5' Bakrar farkı ikiye çıkardı. Böylece Fenerbahçe, ilk maçını 3-1 kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi