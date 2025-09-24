Fenerbahçe, Avrupa Mesaisine Kötü Başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Hırvatistan’da Dinamo Zagreb karşılaştı. Sarı lacivertli ekip, 3-1 kaybetti.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe, Avrupa Mesaisine Kötü Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması başladı. Fenerbahçe, bu kapsamdaki ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk oldu. Maksimir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı. Dinamo Zagreb'in iki golünü Beljo, diğer golünü de uzatma dakikalarında Bakrar attı. Fenerbahçe'nin tek golüyse Szymanski'den geldi. Fenerbahçe ikinci maçında Nice'i konuk edecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

21' Sarı lacivertliler ilk golü yedi.

25' Szymanski, şık bir vuruşla kaydettiği golle maça beraberliği getirdi: 1-1.

45' Karşılaşmada ilk yarıya uzatma dakikası eklenmedi. İlk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

GOL: Dinamo Zagreb'de Beljo, ceza sahası içinden vuruşunu yaptı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

90+5' Bakrar farkı ikiye çıkardı. Böylece Fenerbahçe, ilk maçını 3-1 kaybetti.

TFF’den Ali Koç’a Dev Ceza! Aldığı Haberle Dünyası Başına YıkıldıTFF’den Ali Koç’a Dev Ceza! Aldığı Haberle Dünyası Başına YıkıldıSpor
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran İlk Kez Takımla BuluştuFenerbahçe Başkanı Sadettin Saran İlk Kez Takımla BuluştuSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Dinamo Zagreb Deplasmanında! Tedesco'dan Sürpriz 11 Fenerbahçe Dinamo Zagreb Deplasmanında!
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te
TFF Resmen Onayladı! Bir Dönemin Süper Lig Devine Büyük Şok: Bütün Maçlarını Kazansa Bile Sezonu 0 Puanla Kapatacak Bir Dönemin Süper Lig Devine Büyük Şok
PAOK Taraftarlarından İsrail'e Protesto PAOK Taraftarlarından İsrail'e Protesto
Beşiktaş, Kayseri'de Farka Koştu! Rafa Silva İlki başardı Beşiktaş, Kayseri'de Farka Koştu! Rafa Silva İlki başardı
FIFA'dan 2030 Dünya Kupası İçin Flaş Hamle FIFA'dan 2030 Dünya Kupası İçin Flaş Hamle
ÇOK OKUNANLAR
CHP Gazze İçin Toplandı... 'Devlet Eliyle Soykırım Var' CHP Gazze İçin Toplandı... 'Devlet Eliyle Soykırım Var'
İspanya Sumud Filosu İçin Savaş Gemisi Gönderiyor İspanya Sumud Filosu İçin Savaş Gemisi Gönderiyor
Mardin'de Silah ve Sopalarla Birbirlerine Girdiler Mardin'de Silah ve Sopalarla Birbirlerine Girdiler
Gürpınar'da Vahşet! Anne ve 2 Oğlu Kavgada Öldürüldü Gürpınar'da Vahşet! Anne ve 2 Oğlu Kavgada Öldürüldü
İstanbul'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı İstanbul'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı