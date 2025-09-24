TFF’den Ali Koç’a Dev Ceza! Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı

Fenerbahçe’de 7 yıldır sürdürdüğü başkanlığı Sadettin Saran’a kaptıran Ali Koç’a kötü haberler peş peşe veriliyor. Son olarak PFDK, Fenerbahçe Kulübüne 620 bin, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç'a ise 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası verdi.

Son Güncelleme:
TFF’den Ali Koç’a Dev Ceza! Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç aldığı haberle yıkıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübüne 620 bin, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç'a ise 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası verdi.

TFF’den Ali Koç’a Dev Ceza! Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı - Resim : 1

TFF’DEN ALİ KOÇ’A DEV CEZA

TFF'nin açıklamasına göre kurul, Fenerbahçe'nin ligde Alanyaspor ile oynadığı maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahürattan 400 bin, saha olayları nedeniyle ise 220 bin olmak üzere 620 bin para cezası uyguladı.

Disiplin kurulu, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç'u ise futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon para cezasına çarptırdı.

TFF’den Ali Koç’a Dev Ceza! Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı - Resim : 2
Ali Koç'a 2 milyon TL'lik ceza

Kurul, Fenerbahçe'ye aynı sebeplerden bazı tribünlere kısmi kapama cezası uyguladı.

Fatih Karagümrük de Başakşehir maçında zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı 220 bin para cezası aldı.

7 Yıllık Başkanlığı Son Bulan Ali Koç’tan Sürpriz Karar! Oyuncuların Yanına Gitti: Gözler Sadettin Saran’da…7 Yıllık Başkanlığı Son Bulan Ali Koç’tan Sürpriz Karar! Oyuncuların Yanına Gitti: Gözler Sadettin Saran’da…Spor

Kaynak: AA

Etiketler
Ali Koç Türkiye Futbol Federasyonu
Son Güncelleme:
Okan Buruk'tan Dev Maç Öncesi Flaş Karar! Yönetim Onayı Verdi, Hepsi İptal Oldu
Okan Buruk'tan Dev Maç Öncesi Flaş Karar
Deniz Çoban Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçında Yapılan Büyük Hakem Hatasını Açıkladı: Bu Olmasaydı Galip Gelecekti!
Deniz Çoban Yapılan Büyük Hakem Hatasını Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Başladı CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Başladı
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek
Tunç Soyer'in Yargılandığı Kooperatif Davasında Flaş Karar Tunç Soyer'in Yargılandığı Davada Flaş Karar