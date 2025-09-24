Deniz Çoban Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçında Yapılan Büyük Hakem Hatasını Açıkladı: Bu Olmasaydı Galip Gelecekti!
Süper Lig’de hakem hataları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında yapılan hakem hataları tartışma konusu olurken Deniz Çoban’dan flaş bir açıklama geldi. Çoban, Fenerbahçe’nin 1-1 berabere kaldığı Kasımpaşa maçında yapılan büyük hakem hatasını açıkladı.
Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 1-1’lik skorla berabere kalmıştı. Oğuzhan Çakır'ın yönettiği maçta Fenerbahçe 3. dakikada Asensio ile öne geçmiş, Kasımpaşa 64. dakikada Hajradinovic'le beraberlik golünü atmıştı.
Karşılaşmanın 45. dakikasında Kasımpaşa'dan Cafu kırmızı kart görmüştü. Hakem kararları tartışma konusu olurken sıcak bir açıklama geldi.
DENİZ ÇOBAN YAPILAN BÜYÜK HAKEM HATASINI AÇIKLADI
Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, maçtaki büyük hakem hatasını açıkladı. Deniz Çoban, Fanatik'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında Bertuğ/Cem Üstündağ ikili mücadelesinde faulü yapan Cem iken hakem faulü Kasımpaşa lehine verdi.
‘GALİP GELECEKTİ…’
Düdüğü çaldığında ise Fenerbahçeli Kerem kaleciyle karşı karşıya pozisyondaydı.
Hakem bu faul düdüğünü hatalı şekilde çalmayıp pozisyonu avantaja bıraksa belki de Fenerbahçe galibiyet sayısına ulaşacaktı."
