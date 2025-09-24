7 Yıllık Başkanlığı Son Bulan Ali Koç’tan Sürpriz Karar! Oyuncuların Yanına Gitti: Gözler Sadettin Saran’da…

Fenerbahçe’de 7 yıllık başkanlık görevini Sadettin Saran’a devreden Ali Koç’tan sürpriz bir hamle geldi. Koç, antrenman sahasına giderek futbolcularda son vedasını gerçekleştirdi.

7 Yıllık Başkanlığı Son Bulan Ali Koç’tan Sürpriz Karar! Oyuncuların Yanına Gitti: Gözler Sadettin Saran’da…
Süper Lig devi Fenerbahçe'de seçim heyecanı bitti. Sadettin Saran, sarı-lacivertli ekibin yeni kulüp başkanı oldu. Eski başkan Ali Koç’tan gelen hamle ise herkesi şaşırttı.

DINAMO ZAGREP MAÇININ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Süper Lig devi Fenerbahçe'de gözler Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Zagreb maçına çevrilmiş durumda. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen son idmanda teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Dinamo Zagreb maçının hazırlıkları sürüyor

ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ HAMLE! OYUNCULARIN YANINA GİTTİ

Kritik maç öncesi Ali Koç’tan sürpriz bir hamle geldi. İdman öncesinde futbolcuları ve teknik heyeti sürpriz bir şekilde ziyaret eden Koç, sahada oyuncularla tek tek vedalaştı.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimde başkanlık koltuğunu Sadettin Saran'a devreden Koç, böylece 7 yıllık döneminin ardından takıma duygusal bir veda gerçekleştirmiş oldu.

Fenerbahçe Ali Koç
