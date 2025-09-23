Süper Lig Maçı Ücretsiz Oldu

Süper Lig'de Eyüpspor ile Göztepe'nin karşılaşacağı maçın biletleri iki takım taraftarlarına da ücretsiz oldu.

Süper Lig’in 7. Haftasında Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. İstanbul’da oynanacak karşılaşmanın biletleri iki takım taraftarlarına da ücretsiz olacak.

Eyüpspor’un konuya ilişkin yayımladığı açıklamada, "Tüm biletler yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak temin edilmiştir ve taraftarlarımız Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak alabilecektir. Ayrıca misafir tribünündeki biletler de yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak Göztepe taraftarlarına sunulacaktır. Göztepe taraftarları da Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecektir. ikas Eyüpspor'un en önemli gücü ve oyuncusu taraftarlarımızı, stadyuma bir ve birlik olmaya çağırıyoruz! Haydi Semt-i Mukaddes, sesinle, yüreğinle, ruhunla takımının yanında sahada ol!” denildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Süper Lig Göztepe Eyüpspor
