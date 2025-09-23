Süper Lig’de 6. Hafta VAR Kayıtları Paylaşıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 6. haftaya ait VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan kayıtlar arasında Kasımpaşa - Fenerbahçe ve Kocaelispor - Çaykur Rizespor karşılaşmalarındaki kritik pozisyonlar yer aldı. Kamuoyunda tartışma yaratan pozisyonların detaylı diyalogları, TFF’nin resmi kanallarından yayımlandı.

Kasımpaşa'nın, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalmasına neden olan karar anı şöyle yer aldı:

VAR: Oğuzhan VAR konuşuyor. Potansiyel kırmızı kart için incelemeye davet ediyorum. 1. açımız bu, isterse 2. açı. Normal oynat bakalım.

Hakem: Evet Volkan abi ekranın başındayım.

VAR: Oğuzhan sağ ayağının hareketini gösteriyorum. Ekstra hareketini.

Hakem: Gördüm sonrasında vurdu. Benim için yeterli.

