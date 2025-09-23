Süper Lig’de 6. Hafta VAR Kayıtları Paylaşıldı

TFF, Süper Lig’in 6. haftasında tartışmalara neden olan pozisyonların VAR kayıtlarını paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 6. haftaya ait VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan kayıtlar arasında Kasımpaşa - Fenerbahçe ve Kocaelispor - Çaykur Rizespor karşılaşmalarındaki kritik pozisyonlar yer aldı. Kamuoyunda tartışma yaratan pozisyonların detaylı diyalogları, TFF’nin resmi kanallarından yayımlandı.

Kasımpaşa'nın, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalmasına neden olan karar anı şöyle yer aldı:

VAR: Oğuzhan VAR konuşuyor. Potansiyel kırmızı kart için incelemeye davet ediyorum. 1. açımız bu, isterse 2. açı. Normal oynat bakalım.

Hakem: Evet Volkan abi ekranın başındayım.

VAR: Oğuzhan sağ ayağının hareketini gösteriyorum. Ekstra hareketini.

Hakem: Gördüm sonrasında vurdu. Benim için yeterli.

