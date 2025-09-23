Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Duygusal Veda...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de başkanlık yarışını kaybederek görevi Sadettin Saran’a devreden Ali Koç, kongre üyelerine yönelik kaleme aldığı mektupla veda etti. Ali Koç, “Kırgınlıkların değil, aidiyetin; rekabetin değil, kenetlenmenin zamanıdır. Ben bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe’nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

7 yıllık görev süresi sona eren Ali Koç, yayımladığı veda mesajıyla kulübe ve camiaya hizmet ettiği için gurur duyduğunu belirtti.

7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi.

'BİRLİK OLMA ZAMANI'

Ali Koç mesajında şunları kaydetti:

"Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum. Geride bıraktığımız dönemde birlikte çok şey yaşadık. Sevinçlerimizi de, üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık. Fenerbahçe’ye olan aşkımız, yalnızca başarılarla, kupalarla değil; duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, Fenerbahçe’ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz. Üyelik onurunu taşıyan her bireyin sorumluluğu büyüktür. Bu büyük kulübün gerçek gücü, işte bu bilinçteki üyeleridir. Her zorlukta birlik olduk. Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin; rekabetin değil, kenetlenmenin zamanıdır.

Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Ben bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe’nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum. Birlikte yürüdüğümüz bu yolu asla unutmayacağım. Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın. Sevgi ve selamlarımla"

