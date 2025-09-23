Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran İlk Kez Takımla Buluştu
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, göreve gelmesinin ardından ilk kez Samandra'ya giderek futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Saran, birlik vurgusu yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik ekip ve futbolcularla ilk kez buluştu.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nin 1. haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlarken, Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler tesisleri ziyaret etti.
Saran, Tedesco ve futbolcularla da konuşurken, tesis personeliyle de tanıştı.
Saran, konuşmasında birlik ve kenetlenmenin önemine dikkat çekti.
