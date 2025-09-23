Fenerbahçe'de Avrupa Maçı Öncesi 4 Eksik

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda 4 isim yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kadroda, sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş ile kırmızı kart cezalısı Anderson Talisca yer almadı.

Fenerbahçe’nin kamp kadrosu şöyle:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

Kaynak: Haber Merkezi

