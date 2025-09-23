Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın Sahalara Döneceği Tarih Netleşti

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Jhon Duran'ın sahaları döneceği tarih belli oldu. Duran sakatlanmasıyla sarı-lacivertli camiayı hüsrana uğratmıştı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın Sahalara Döneceği Tarih Netleşti
Fenerbahçe’ye büyük umutlarla transfer olan Jhon Duran, henüz sezonun başlangıcında sakatlanarak taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

Enjeksiyon tedavisine başlanan genç yıldızın tedaviye olumlu yanıt verdiği bildirilmişti. Duran’ın antrenmanlara başlayacağı tarih belli oldu.

Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında sakatlanan yıldız oyuncunun 10 gün içinde antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Jhon Duran Fenerbahçe
