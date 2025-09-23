Sadettin Saran'dan İrfan Can Eğribayat'a Yanıt Geldi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

21 Eylül'de düzenlenen olağanüstü genel kurulda 7 yıllık başkan Ali Koç'u geçerek Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanı seçilen Sadettin Saran, teknik ekip ve futbolcularla tanışmak için bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne geldi. Orada açıklamalarda bulunan Saran, 22 sene sonra tekrar tesislere ayak bastığını belirterek, "Burada çok geceler geçirdim, burada kaldım. Gelirken bir heyecan oldu. Güzel bir heyecan yaşıyorum. Hala da devam ediyor. İnşallah güzel günler yaşayacağız hep beraber" dedi.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN OY KULLANMASI

Takım kaptanı Mert Hakan Yandaş’ın genel kurulda oy kullanmasıyla ilgili bir soru alan Sadettin Saran, "O konuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Konuya çok vakıf değilim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum" diye yanıt verdi.

Sadettin Saran

İRFAN CAN'A YANIT

27 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat’ın, Kasımpaşa maçı sonrası başkanlık seçimiyle ilgili yapmış olduğu açıklamaya da değinen Sadettin Saran, "İnsanları kaybetmek çok kolay. Önemli olan ise kazanmaktır. O da kendince bir şeyler söylemiş. Ben hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem. Kötü niyetle değil. O da sağdan, soldan maalesef duyuyor. Şu an bir belirsizlik var. Çok negatif konuşan var maalesef. O da bir şeyler söylemiş. Umarım benimle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünmeye başlar. Söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetmek için niyetim yok. İnşallah hep beraber hem eğlenerek, hem keyif alarak şampiyon olacağız" diye konuştu.

'BERABERLİK OLMADAN ŞAMPİYONLUK OLMAZ'

Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı olarak taraftara da seslenen Saran, "Günlerdir seçim sürecinde aynı şeyi söyledim. Eski sporcu olarak, inanarak, laf olsun diye söylemediğim bir şey; ‘Beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz.’ Bu sadece takım içinde değil, taraftar desteği olmadan da şampiyon olamayız. Eski başkanlarımızla beraber inşallah bu kupayı kaldıracağız. Taraftarın desteği de olmadan bu yapılamaz. Yarın hem Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacağız hem de Hırvatistan’dan takımımız galibiyetle dönecek. Sene sonuna kadar kutlamadan, bayram yapmadan gecemiz gündüzümüz Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak olacak" ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran

'ALİ BEY'DEN İYİSİNİ YAPACAĞIZ'

Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy sayımının bitmesiyle birlikte eski başkan Ali Koç’un kendisini tebrik edip birlikte kürsüye çıkmalarıyla alakalı da konuşan Saran, "Önemli olan oydu. İnşallah bu hep böyle devam eder. Ali Bey ve Aziz Bey ile aynı kupayı kazanırız. Yarın kupayı kazanmamız durumunda Ali Bey orada olursa kupayı benim değil onun kaldırması gerekiyor. Kendisi orada yoksa ise Sertaç Bey’in kaldırması gerekiyor. İçeride aynı şeyi söyleyeceğim. Yeni bir sayfa açıyoruz. Ali Bey başkandı. Fenerbahçe için çok şey yaptı. Biz daha iyisini yapacağız" dedi.

Sadettin Saran, mazbata töreninin ise 26 Eylül Cuma günü saat 18.00’de yapılacağını sözlerine ekledi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT NE DEMİŞTİ?

21 Eylül'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından İrfan Can Eğribayat'a Sadettin Saran'ın kazandığı başkanlık seçimi soruldu. Eğribayat, "Başkanlık değişiminin takım üzerinde etkisi olur mu?" sorusuna tek kelimeyle "Göreceğiz" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA