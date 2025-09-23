Milli Takımın Bulgaristan Maçı Biletleri Satışta

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun üçüncü haftasında Bulgaristan ile 11 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelenin biletlerinin genel satışına başlandığı belirtildi.

A Milli Futbol Takımı

PASSOLİG KART ZORUNLULUĞU YOK

Taraftarların bin 750 lira olarak belirlenen misafir tribün biletlerini "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama'dan alabileceği bildirildi.

Bilet satışında Passolig kart zorunluluğunun aranmayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA