Fenerbahçe, UEFA Sahnesine Çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takımla oynanacak lig formatında Fenerbahçe, ilk maçında yarın saat 22.00'de Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Avrupa kupalarına bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Feyenoord'u saf dışı bırakırken, play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya 0-0 ve 1-0'lık skorlar sonucu elendi. Hırvat ekibi ise Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım elde etti.

HIRVAT EKİBİYLE 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı rakibine deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, sahasında ise golsüz berabere kaldı.

AVRUPA'DA 291. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 291. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet elde ederken, 62 maçta beraberlik, 114 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde de 412 gol gördü.

UEFA KUPASI'NDA 149. MÜCADELE

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 149. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 148 müsabakada 64 galibiyet, 38 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 208 gole imza atan Fenerbahçe, filelerinde 187 gole engel olamadı.

TALİSCA CEZALI

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Zagreb'de forma giyemeyecek. Talisca, sarı-lacivertlilerin Benfica ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında kırmızı kart görmesi sebebiyle cezalı duruma düşmüştü.

ZAGREB LİGİNDE LİDER

Mavi-beyazlılar, 2 Ağustos’ta başlayan Hırvatistan Ligi’nde 7 karşılaşmaya çıktı. Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Zagreb ekibi, 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan Dinamo Zagreb, kalesinde 4 gol gördü.

MİHA ZAJC KADRODA

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Dinamo Zagreb’e transfer olan Miha Zajc, Hırvat ekibinin kadrosunda bulunuyor. Ağustos ayında sarı-lacivertlilerle sözleşmesini fesheden Zajc, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Zajc, Zagreb’de bu sezon 2 karşılaşmada forma giydi.

HAKEM BELLİ OLDU

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ile Erwan Finjean yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Fransız Bastien Dechepy oturacak. Dechepy'e, AVAR'da ise Nicolas Rainville eşlik edecek.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Fenerbahçe'de UEFA kadrosunda bulunan futbolcular şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Edson Alvarez, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun."

Kaynak: İHA