PSG'ye Marsilya Çelmesi
Fransa'da Marsilya, PSG'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. PSG böylece ligteki ilk yenilgisini almış oldu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Fransa Ligue 1’in beşinci haftasında Olimpik Marsilya, PSG’ye ilk yenilgisini tattırdı. Marsilya karşılaşmadan 1-0’lık skorla ayrıldı.
Velodrome Stadı'nda dün oynanması planlanan ancak kötü hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen mücadeleyi ev sahibi ekip, 5. dakikada Naif Aguerd'ın attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sezon ligdeki ilk yenilgisini yaşayan PSG 12 puanda kalırken, Olimpik Marsilya, 9 puana yükseldi.
Kaynak: AA