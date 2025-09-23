PSG'ye Marsilya Çelmesi

Fransa'da Marsilya, PSG'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. PSG böylece ligteki ilk yenilgisini almış oldu.

PSG'ye Marsilya Çelmesi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa Ligue 1’in beşinci haftasında Olimpik Marsilya, PSG’ye ilk yenilgisini tattırdı. Marsilya karşılaşmadan 1-0’lık skorla ayrıldı.

Velodrome Stadı'nda dün oynanması planlanan ancak kötü hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen mücadeleyi ev sahibi ekip, 5. dakikada Naif Aguerd'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sezon ligdeki ilk yenilgisini yaşayan PSG 12 puanda kalırken, Olimpik Marsilya, 9 puana yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler
PSG
Okan Buruk’tan Çarpıcı Frankfurt Maçı Yorumu Okan Buruk’tan Çarpıcı Frankfurt Maçı Yorumu
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Beşiktaş'tan Sadettin Saran'a Tebrik Beşiktaş'tan Sadettin Saran'a Tebrik
Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez Açıkladı Fenerbahçelileri Korkutacak İddia
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
AKP'den Yeni 'Bayrampaşa' Hamlesi: Hukuki Süreç Başlatıldı AKP'den Yeni 'Bayrampaşa' Hamlesi
Sosyal Medyayı Sallamıştı! Galatasaray, İlkin Aydın İçin Kararını Verdi: 'Sözleşmesi Ocakta Bitiyor' Galatasaray'dan 'İlkin Aydın' Kararı