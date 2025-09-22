Mourinho’dan Flaş Fenerbahçe Açıklaması!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rio Ave maçı öncesi basın toplantısında Fenerbahçe’deki başkanlık değişimine ilişkin soruya yanıt verdi. Portekizli çalıştırıcı, “Fenerbahçe seçimleri beni gerçekten ilgilendirmiyor. (Ali Koç’un) yeniden seçilmemesiyle mutlu muyum? Hayır. Kazansaydı, mutlu olur muydum? Yine hayır.” ifadelerini kullandı.

'KISA VE SÖNÜK GEÇTİ'

Türkiye’de geçirdiği dönemi kısa ve sönük bulduğunu dile getiren Mourinho, “Oradaki hayatım kısa sürdü; az yoğunluk, az empati, az tutku ile geçti. Yine de oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum.” dedi.

Jose Mourinho

'FENERBAHÇE'DE BUNU YAPMA ŞANSIM OLMADI'

Evde kalsaydı Benfica’daki maaşından daha fazlasını kazanacağını belirten Mourinho, “Ama ben çalışmayı seviyorum. Şampiyonluk için mücadele etmeyi özledim. Roma’da ve Fenerbahçe’de bunu yapma şansım olmadı. Bu yüzden buradayım.” diye konuştu. Mourinho ayrıca Benfica’ya geliş süreciyle ilgili iddiaları da reddetti: “Yaz aylarında Rui Costa ya da Mario Branco ile temasım olmadı. Benfica, Karabağ’a kaybettiğinde ben ailemle Barcelona’daydım. Ertesi gün başkan aradı, konuştuk ve hikâye burada başladı. Bunun dışında söylenenler hayal ürünü.”

Kaynak: AA