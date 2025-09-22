Beşiktaş, Kayserispor'a Karşı Sıkı Çalışmada

Beşiktaş, Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor ile oynayacağı maçın bugünkü hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Kayseri’ye hareket edecek.

Kaynak: İHA

