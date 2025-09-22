Basketbolda Flaş Transfer! Resmen Açıklandı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Kocaeli Kadın Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Taya Reimer'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Bu sene ilk kez Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü, kadro planlamasına devam ediyor.
Yeşil-siyahlılar, ABD'li basketbolcu Taya Reimer ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında forvet Taya Reimer ile anlaşmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
