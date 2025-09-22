Basketbolda Flaş Transfer! Resmen Açıklandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Kocaeli Kadın Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Taya Reimer'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Bu sene ilk kez Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü, kadro planlamasına devam ediyor.

Basketbolda Flaş Transfer! Resmen Açıklandı - Resim : 1

Yeşil-siyahlılar, ABD'li basketbolcu Taya Reimer ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında forvet Taya Reimer ile anlaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Basketbol Kadın
