Basketbolda Flaş Transfer! Resmen Açıklandı

Bu sene ilk kez Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü, kadro planlamasına devam ediyor.

Yeşil-siyahlılar, ABD'li basketbolcu Taya Reimer ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında forvet Taya Reimer ile anlaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA