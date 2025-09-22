Galatasaray-Konyaspor Maçında İlk 11’ler Belli Oldu
Süper Lig’de 6. haftanın kritik maçında Galatasaray, RAMS Park’ta Konyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Trendyol Süper Lig’de sezona 5’te 5’le başlayan Galatasaray, yenilmezlik serisini Konyaspor karşısında sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park’taki son 20 lig maçında kayıp yaşamadı. Saat 20.00’de oynanacak maçın ilk 11'leri de belli oldu.
Galatasaray: Uğurcan – Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs – Torreira, İlkay – Sane, Yunus, Barış – Icardi.
Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Bardhi, Muleka, Umut.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: