Galatasaray-Konyaspor Maçında İlk 11’ler Belli Oldu

Süper Lig’de 6. haftanın kritik maçında Galatasaray, RAMS Park’ta Konyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig’de sezona 5’te 5’le başlayan Galatasaray, yenilmezlik serisini Konyaspor karşısında sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park’taki son 20 lig maçında kayıp yaşamadı. Saat 20.00’de oynanacak maçın ilk 11'leri de belli oldu.

Galatasaray: Uğurcan – Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs – Torreira, İlkay – Sane, Yunus, Barış – Icardi.

Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Bardhi, Muleka, Umut.

