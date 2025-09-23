Futbolda Tarihi Gün: İsrail Men Edilecek Mi? UEFA Toplanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA İcra Komitesi'nin, İsrail milli takımı ile kulüp takımlarının Avrupa futbol organizasyonlarından men edilip edilmeyeceğine ilişkin oylaması bugün gerçekleştirilecek. One Football'un haberine göre, olağanüstü düzenlenecek toplantının sonucuna göre UEFA, men kararı alırsa İsrail Milli Takımı 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nden çıkarılacak. Ayrıca Maccabi Tel Aviv kulübü de UEFA Avrupa Ligi'nden men edilecek.

KATAR YOĞUN DİPLOMASİ İÇİNDE

İsrail’den Hayom gazetesinin aktardığı bilgiye göre, Katar son bir haftadır yoğun diplomasi faaliyetleri yürüterek konunun gündeme alınması için baskı yapıyor. Üye ülkeleri ikna etmeye çalışan Katar’ın çabaları sonucunda, şu an için yalnızca iki ya da üç ülke karara karşı çıkarken, çoğunluğun İsrail’in ihraç edilmesinden yana olduğu belirtiliyor.

İSRAİL FUTBOL FEDERASYONU’NDAN KARŞI HAMLE

Öte yandan, İsrail Futbol Federasyonu da UEFA yetkilileriyle yoğun temas halinde bulunuyor. Federasyon, oylamanın yapılmaması için diplomatik kanalları devreye sokarak karşı hamle yürütüyor.

İSPANYA’DAN SERT TEPKİ

İsrail’e UEFA tarafından şimdiye kadar yaptırım uygulanmaması tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili en sert açıklama İspanya’dan geldi. Başbakan Pedro Sanchez’in ardından Meclis Üyesi Patxi Lopez, “Şu anda İsrail, Gazze Şeridi'ni işgal ediyor ve buna bir tepki verilmesi gerekiyor. İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmaması gerekiyor. Tıpkı Rusya'nın çıkarıldığı gibi. Neden Rusya ile olur da İsrail ile olmaz, fark nedir?" ifadelerini kullandı.

ERİC CANTONA’DAN UEFA’YA ELEŞTİRİ

Efsane futbolcu Eric Cantona, UEFA’yı sert sözlerle eleştirdi. Cantona, “Rusya Ukrayna'da savaş başlattıktan 4 gün sonra FIFA ve UEFA onları men etti. Şimdi ise Uluslararası Af Örgütü'nün soykırım olarak tanımladığı olayların üzerinden 716 gün geçti ve İsrail halen müsabakalara katılmaya devam edebiliyor” dedi.

İSRAİL’İN VARLIĞI TEPKİ ÇEKİYOR

İsrail’in spor organizasyonlarının yanı sıra kültürel etkinliklerdeki varlığı da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Gazze’ye yönelik saldırılar bunun en büyük nedeni olurken, Tel Aviv’in son 20 ayda 5 farklı ülkeye saldırılar düzenlemesi uluslararası krizleri artırdı. Son olarak Katar’a yapılan hava saldırısı yeni bir kriz yarattı.

AVRUPA’DAN BOYKOT

İspanya, İrlanda ve bazı Avrupa ülkeleri İsrail’in Eurovision’a katılması halinde yarışmaya katılmayacaklarını duyurdu. İspanya, Eurovision’un en büyük finansörlerinden biri olarak bu konuda sert tavır aldı. Madrid yönetimi ayrıca, İsrail’in 2026 Dünya Kupası’na katılması durumunda da turnuvaya gitmeyeceklerini açıkladı.

Bugün gerçekleşecek UEFA oylamasının sonucu, İsrail’in uluslararası futbol arenasındaki geleceğini belirleyecek kritik bir karar olacak.

Kaynak: Haber Merkezi