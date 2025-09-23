Beşiktaş 10 Eksikle Deplasmana Gidiyor! Gözler Orkun Kökçü'de

Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Bu sezon hiçbir deplasman maçında puan alamayan siyah-beyazlılar, 10 eksikle gideceği deplasmanda, cezası biten Orkun Kökçü'nün dönüşüne tutunacak.

Son Güncelleme:
Beşiktaş 10 Eksikle Deplasmana Gidiyor! Gözler Orkun Kökçü'de
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ligde art arda puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Kayserispor'un konuğu olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet ve mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 6 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor. Kayseri temsilcisi ise 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu elde ettiği 4 puan ve averajla 14. basamakta yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VAR

Beşiktaş'ta, Kayserispor maçı öncesinde statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.
Ayrıca sakatlığı devam eden Salih Uçan ile henüz tam anlamıyla hazır olmayan Mustafa Hekimoğlu'nun da görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş 10 Eksikle Deplasmana Gidiyor! Gözler Orkun Kökçü'de - Resim : 1

DEPLASMANDA PAUN GÖRMEDİ

Kartal, bu sezon ligde iki müsabakaya çıktı. Siyah-beyazlı takım, 4. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-0, 6. haftada ise İzmir'de Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Rakiplerine konuk olduğu karşılaşmalarda henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, gol sevinci de yaşayamadı.

TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ

Kara Kartal, bu sezon oynadığı 10 resmi maçta da kalesinde gol gördü. Ligdeki 4 karşılaşmada 7 golü filelerine gören siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında ise 6 karşılaşmada 11 gol yedi. Beşiktaş söz konusu maçlarda 14 de gol kaydetti.

ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNÜYOR

Rams Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören ve 1 maç ceza olan Orkun Kökçü geri dönüyor. Göztepe karşısında cezası sebebiyle forma giyemeyen Orkun, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Kayserispor karşısında sahada olacak.

Fenerbahçe, UEFA Sahnesine ÇıkıyorFenerbahçe, UEFA Sahnesine ÇıkıyorSpor
Halı Sahada Ölüm Getiren Kalp Krizi! Polisin Tabutu Başındaki Minik Oğlu Yürek SızlattıHalı Sahada Ölüm Getiren Kalp Krizi! Polisin Tabutu Başındaki Minik Oğlu Yürek SızlattıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Beşiktaş Kayserispor
Son Güncelleme:
Dünya Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’den Büyük Başarı! Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya Türkiye'ye Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya
Futbolda Tarihi Gün: İsrail Men Edilecek Mi? UEFA Toplanıyor Futbolda Tarihi Gün: İsrail Men Edilecek Mi? UEFA Toplanıyor
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Fenerbahçe, UEFA Sahnesine Çıkıyor Fenerbahçe, UEFA Sahnesine Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
Ali Koç'tan Fenerbahçe’nin Çiçeği Burnunda Başkanına 'Borç' Mirası! Hepsi Peş Peşe Sıralandı, Liste Uzadıkça Uzuyor Ali Koç’tan Sadettin Saran’a 'Ağır' Miras
Melih Gökçek'ten Açıklama Geldi... Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu? Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu?