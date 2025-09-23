Türk Yüzücülerden '20 Bridges of Manhattan' Parkurunda Zafer! Ece Demir Tarihe Geçti

Türk yüzücüler Çağatay Kalkancı ve Ece Demir, ABD'de düzenlenen ve dünyanın en zorlu açık su yüzme yarışlarından biri olarak kabul edilen "20 Bridges of Manhattan" parkurunu başarıyla tamamladı. 22 yaşındaki Ece Demir, parkuru tamamlayan "en genç Türk kadın sporcu" olarak tarihe geçti.

Türk yüzücüler Çağatay Kalkancı ve Ece Demir, ABD'nin New York kentindeki Manhattan Adası'nın etrafında bulunan ve dünyanın en zorlu açık su yüzme yarışlarından biri olarak kabul edilen "20 Bridges of Manhattan" parkurunda yüzdü. 48 kilometrelik zorlu parkurda, zaman zaman hava şartlarının değişmesi ve akıntılara rağmen erkek yüzücü Kalkancı, parkuru 9 saat 20 dakikada, kadın yüzücü Demir ise 10 saatte tamamladı.

Türk Yüzücülerden '20 Bridges of Manhattan' Parkurunda Zafer! Ece Demir Tarihe Geçti - Resim : 1

BUNU BAŞARAN EN GENÇ TÜRK KADIN SPORCU

Yüzücüler, 80'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun açılış haftasına denk gelmesinden dolayı güvenlik gerekçesiyle rotaları değiştirmek zorunda kaldı. Bu nedenle 46 kilometrelik parkur, 48 kilometreye çıktı.

22 yaşındaki yüzücü Ece Demir, parkuru tamamlayan "en genç Türk kadın sporcu" oldu. Türk yüzücü ekibinden yapılan açıklamada, "Yoğun antrenman ve kararlılıkla ay yıldızlı bayrağımızı bitiş noktasında New York’ta dalgalandırmak çok gurur verici oldu" denildi.

Türk Yüzücülerden '20 Bridges of Manhattan' Parkurunda Zafer! Ece Demir Tarihe Geçti - Resim : 2

20 BRIDGES OF MANHATTAN

"20 Bridges of Manhattan​​​​​​​", Manhattan Adası’nı çevreleyen Hudson, East ve Harlem nehirleri boyunca yüzerek toplamda yaklaşık 46 kilometrelik bir rotayı tamamladığı bir açık su yarışıdır.

Adını parkur boyunca geçilen 20 köprüden alan yarış, değişken su sıcaklıkları, güçlü akıntılar ve yoğun deniz trafiği nedeniyle dünyanın en zorlu şehir temelli açık su yüzme etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

