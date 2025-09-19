Güreşte Bir Madalya Daha! Ahmet Yılmaz Üçüncü Oldu
Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Yılmaz bir bronz madalya kazandı.
Hırvatistan’daki Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçilerden bir madalya daha geldi.
Mindere çıkan milli sporcu Ahmet Yılmaz, bronz madalya elde etti. Grekoromen stil 77 kilo üçüncülük maçında İranlı Alireza Morad Abdevali ile karşılaşan Yılmaz, rakibini 6-1 mağlup ederek dünya üçüncülüğüne ulaştı.
Milli güreşçi bu sonuçla Türkiye’ye şampiyonada bronz madalya kazandırdı.
