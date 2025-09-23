Beşiktaş'ın Kayserispor Deplasmanında 10 Kişi Eksik! Gençler Kadroya Girdi

Beşiktaş’ın, yarın 10 eksikle deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Takımdaki eksikler nedeniyle kadroda genç oyuncular da yer aldı.

Beşiktaş'ın Kayserispor Deplasmanında 10 Kişi Eksik! Gençler Kadroya Girdi
Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Kayserispor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlıların Kayserispor maçı kamp kadrosu da belli oldu. Kartal'da, Kayserispor maçı öncesinde statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.

Ayrıca sakatlığı devam eden Salih Uçan ile henüz tam anlamıyla hazır olmayan Mustafa Hekimoğlu'nun da görev alması beklenmiyor.

GENÇLER DE KADRODA

Teknik Direktör Sergen Yalçın, eksik oyuncuların fazla olması sebebiyle genç oyuncular; Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık ve Devrim Şahin'i de kamp kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş’ın, Kayserispor müsabakası kamp kadrosu şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Rafa Silva, David Jurasek, Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin ve Emirhan Topçu"

Kaynak: İHA

