Ve Anlaşma Tamam! Galatasaray’ın Kasası Parayla Dolup Taşacak: Hayırlı Uğurlu Olsun

Galatasaray, forma sponsorluğu konusunda dev bir anlaşmaya imza atıyor. Sarı-kırmızılılar, mevcut sponsor Puma ile yapılan sözleşmeyi revize etmek için yürüttüğü görüşmelerde sona geldi. Kasaya girecek olan rakam ise taraftarları heyecana boğacak.

GALATASARAY’DAN 100 MİLYON EUROLUK DEV ANLAŞMA

Galatasaray’dan dev anlaşma. Gazeteci Haluk Yürekli'nin aktardığı bilgilere göre, sarı-kırmızılı ekibin Puma arasındaki yeni sözleşme 10 yıllık ve yaklaşık 100 milyon euro değerinde olacak. Bu rakamın, mevcut anlaşmanın neredeyse iki katı olduğu vurgulandı.

MEVCUT ANLAŞMANIN 2 KATINA ÇIKACAK

Yürekli’nin sözleşme detayını şu şekilde aktardı:

"Galatasaray ile Puma'nın anlaşması şu anda yıllık 5 milyon euro. Bonuslarla birlikte 8,5 ila 10 milyon euro'ya çıkan bir rakam var. Yeni sözleşmeyle bu miktar aşağı yukarı iki katına çıkıyor. Ayrıca forma satış gelirleri de mevcut. Şu anda imza aşamasına gelindi"

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, geniş ve maliyetli kadroyu ekonomik olarak desteklemek adına bu anlaşmaya büyük önem veriyor.

