Okan Buruk'tan Dev Maç Öncesi Flaş Karar! Yönetim Onayı Verdi, Hepsi İptal Oldu

Galatasaray’da hem Süper Lig’in hem de Şampiyonlar Ligi fikstürü için hazırlıklar sürüyor. Kritik maçlar öncesi sarı-kırmızılı yönetim, tam konsantrasyon için düğmeye bastı.

Avrupa’da başarısızlık elde eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, radikal bir karara imza attı.

OKAN BURUK’TAN DEV MAÇ ÖNCESİ FLAŞ KARAR

Burhan Can Terzi’nin haberine göre, Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi, takımın performansını yukarı çekmek adına radikal bir adım attı. Okan Buruk'un talimatı üzerine Milli araya kadar hiçbir oyuncuya izin verilmeyecek. Bu süreçte antrenman temposu artırılacak, taktiksel çalışmalar yoğunlaştırılacak.

GALATASARAY İÇİN ZOR MAÇLAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Sarı-kırmızılılar önümüzdeki günlerde Alanyaspor, Liverpool ve Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanacak mücadele, sezonun kaderini belirleyebilecek nitelikte olarak görülüyor.

OKAN BURUK İPLERİ SIKI TUTUYOR

Teknik Direktör Okan Buruk’un, takım içindeki motivasyonu ve birlik duygusunu yeniden inşa etmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Oyuncularla birebir görüşmeler, takım içi toplantılar ve saha dışı destek programlarıyla Galatasaray, yeniden ayağa kalkmayı hedefliyor.