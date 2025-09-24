PAOK Taraftarlarından İsrail'e Protesto

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv, PAOK'a konuk olurken, karşılaşmanın öncesinde İsrail protesto edildi.

PAOK Taraftarlarından İsrail'e Protesto
UEFA Avrupa Ligi’nde Yunanistan ekibi ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelirken, maçın mncesinde Yunan taraftarlar İsrail’i protesto etti.

PAOK taraftarları, İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmasını protesto etti ve Filistin’e destek verdi.

Taraftarların açtığı pankartlarda, "Özgür Filistin, yerinden edilmeye ve soykırıma hayır" ve "İsrail'i boykot et” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

İsrail PAOK
