Beşiktaş, Kayseri'de Farka Koştu! Rafa Silva İlki başardı

Trendyol Süper Lig’in ilk hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti, kariyerinde ilk kez hat trick yapan Portekizli yıldız Rafa Silva ve 3 maç aradan sonra ağları sarsan Tammy Abraham getirdi.

Kayseri’de eksik kadroyla sahaya çıkan Beşiktaş, ilk yarıda bulduğu üç golle maçı erken kopardı. 15. dakikada ve 32. dakikada fileleri havalandıran Rafa Silva, 58. dakikada da hat-trickini tamamladı. İlk yarının uzatma dakikalarında Tammy Abraham’ın golüyle fark daha da açıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş bir maçı eksik olmasına rağmen puanını 9’a yükseltti ve sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı. Kayserispor ise 4 puanda kaldı.

