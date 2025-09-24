FIFA'dan 2030 Dünya Kupası İçin Flaş Hamle

Milli takımlar arasında düzenlenen en prestijli turnuva olarak bilinen Dünya Kupası'nde takım sayısında değişiklik yapılacağı iddia edildi.

Athletic’in haberine göre, FIFA 2030 yılında Fas, İspanya ve Portekiz’in ortaklaşa düzenleyeceği organizasyona katılacak takım sayısını artırmayı planlıyor. Bu gelişmeyle ilgili olarak, Güney Amerika futbolundan sorumlu CONMEBOL yetkilileriyle FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Takım sayısının artması için FIFA Konseyi’nin konuyu değerlendirip onaylaması gerekiyor.

2030 DÜNYA KUPASI HANGİ ÜLKELERDE?

2030 Dünya Kupası, ilk kez 1930 yılında düzenlenen organizasyonun 100. yıl dönümünü simgeleyecek. Bu nedenle, ev sahibi üç ülkenin yanı sıra Paraguay, Uruguay ve Arjantin’de de maçlar yapılacak. Turnuvanın açılış maçlarından sonra kalan karşılaşmalar Fas, Portekiz ve İspanya tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

Dünya Kupası’nda takımların sayısı geçmişte 1982’de 16’dan 24’e, 1998’de ise 32’ye çıkarılmıştı. Öte yandan, 2026’da Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı turnuvada ise toplam 48 takım mücadele edecek.

