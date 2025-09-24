Galatasaray Anlaşmayı Resmen Duyurdu! İmzalar Atıldı, Hayırlı Uğurlu Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, SOBE Spor Kulübü ile iş birliği imzası attı. Başkan Dursun Özbek’ten ilk kare geldi.

GALATASARAY ANLAŞMAYI RESMEN DUYURDU

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Taraflar; "Birlikte1905" kapsamında, sportif etkinliklerde otistiklerin yararına olacak faaliyetlerde bulunmak amacıyla, dayanışma ve centilmenlik gibi temel değerlere dayalı iş birliği protokolü anlaşmasına vardı" denildi.

Ali Sami Yen Spor Kulübü Rams Park'ta yapılan iş birliği anlaşmasının imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ece Bora ile Lara Yılmaz, Yüzme ve Otizm Yüzme Şubelerimizin Menajeri Nükte Özgör, SOBE Vakfı Başkan Vekili Targun Polat, SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Oğuz, Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, İkinci Başkan Celalettin Hakan Katırcı ve Başkan Vekili Lütfi Can Başaran katıldı.

DURSUN ÖZBEK’TEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, “SOBE ile Konyaspor ve Galatasaray’ın iş birliği çok önemli. Süper Lig’de yarışmacı iki kulüp olmamıza rağmen toplumu ilgilendiren olaylarda özellikle SOBE gibi çok güzel etkinlikleri yapan bir kurumla beraber bizim de buna destek vermemiz çok önemliydi. Bunun güzelliği rakip olan iki kulübün toplumun güzelliği için yapılan etkinliklerde bir araya gelmesi, iş birliği yapması bence örnek bir davranış. Dolayısıyla ben hem SOBE Başkanıma hem Konyaspor Başkanıma bu iş birliğine katkı verdikleri için de teşekkür ediyorum. İnşallah güzel projeleri el birliğiyle yapacağız.” ifadelerini kullandı.

