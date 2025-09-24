Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'na Çeyrek Finalde Veda Etti

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla turnuvaya veda etti.

Son Güncelleme:
Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'na Çeyrek Finalde Veda Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filipinler’in başkenti Manila’daki SM Mall of Asia Arena’da gerçekleşen 2025 Voleybol Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya sıralamasının lideri Polonya ile karşılaştı. Mücadelede milliler, güçlü rakibine 25-15, 25-22 ve 25-19’luk setlerle 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

A Milli Takım, şampiyonada G Grubu’nda sergilediği etkileyici performansla dikkat çekmişti. Japonya’yı 3-0, Libya’yı 3-1 ve Kanada’yı 3-0’lık skorlarla mağlup ederek grubu namağlup lider tamamlayan milliler, son 16 turunda Hollanda’yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti. Ancak Polonya karşısında beklenen direnci gösteremeyen takım, yarı final kapısından dönmek zorunda kaldı.

Polonya, bu galibiyetle yarı finale yükselerek İtalya ile finale çıkma mücadelesi vermeye hak kazandı.

Dünya Şampiyonası'nda Filenin Efeleri'nin Çeyrek Final Rakibi Polonya! Hedef KupaDünya Şampiyonası'nda Filenin Efeleri'nin Çeyrek Final Rakibi Polonya! Hedef KupaSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Filenin Efeleri A Milli Erkek Voleybol Takımı
Son Güncelleme:
TFF Resmen Onayladı! Bir Dönemin Süper Lig Devine Büyük Şok: Bütün Maçlarını Kazansa Bile Sezonu 0 Puanla Kapatacak Bir Dönemin Süper Lig Devine Büyük Şok
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
Dünya Şampiyonası'nda Filenin Efeleri'nin Çeyrek Final Rakibi Polonya! Hedef Kupa Filenin Efeleri'nin Çeyrek Final Rakibi Polonya
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi! Özgür Çelik Yeniden Başkan CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te