Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'na Çeyrek Finalde Veda Etti

Filipinler’in başkenti Manila’daki SM Mall of Asia Arena’da gerçekleşen 2025 Voleybol Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya sıralamasının lideri Polonya ile karşılaştı. Mücadelede milliler, güçlü rakibine 25-15, 25-22 ve 25-19’luk setlerle 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

A Milli Takım, şampiyonada G Grubu’nda sergilediği etkileyici performansla dikkat çekmişti. Japonya’yı 3-0, Libya’yı 3-1 ve Kanada’yı 3-0’lık skorlarla mağlup ederek grubu namağlup lider tamamlayan milliler, son 16 turunda Hollanda’yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti. Ancak Polonya karşısında beklenen direnci gösteremeyen takım, yarı final kapısından dönmek zorunda kaldı.

Polonya, bu galibiyetle yarı finale yükselerek İtalya ile finale çıkma mücadelesi vermeye hak kazandı.

Kaynak: DHA