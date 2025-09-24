Dünya Şampiyonası'nda Filenin Efeleri'nin Çeyrek Final Rakibi Polonya! Hedef Kupa

2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Filenin Efeleri Polonya ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka 15.00’te başladı. İşte yaşanan gelişmeler…

Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları tamamlandı. Organizasyon tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya 1 numarası Polonya ile karşı karşıya geliyor. TRT 1'den yayınlanan müsabaka saat 15.00'te başladı.

HEDEF FİNALİ GÖRMEK! TEK ENGEL POLONYA

G Grubu'nu Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ve Kanada'yı 3-0 yenerek namağlup lider tamamlayan milliler, son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Polonya ise B Grubu'nda Romanya ve Katar'ı 3-0, Hollanda'yı 3-1'le geçtikten sonra son 16 turunda Kanada'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

2025 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya 1 numarası Polonya karşısında tarihi bir başarı elde etmeye çalışıyor.

RAKİPLERİMİZİN ALDIĞI SONUÇLAR

Kanada, Japonya ve Libya'nın yer aldığı G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan milliler, Hollanda karşısında da güçlü performansını sürdürdü.

Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1, Kanada'yı 3-0 yenen milli takım, grup lideri olarak B Grubu ikincisi Hollanda ile eşleşti.

Ay-yıldızlılar, son 16 turunda Hollanda'yı 27-29, 25-23, 25-16 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

EN SKORER MİLLİ OYUNCULAR

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Adis Lagumdzija ve Efe Mandıracı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda en çok skor üreten isimler arasında yer aldı.

Turnuvada 72 sayı üreten Adis Lagumdzija, organizasyonun en skorer beşinci ismi konumunda bulunuyor.

Servisleriyle etkili olan Efe Mandıracı ise, takımına kazandırdığı 60 sayının 13'ünü servisten elde etti.

Kaynak: Haber Merkezi

