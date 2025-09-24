Ertem Şener Bombayı Patlattı! Galatasaray’ı Birine Karıştıracak Osimhen İddiası
Galatasaray’da Victor Osimhen krizi sürüyor. Nijerya Milli takımında sakatlanan Osimhen ile ilgili teknik direktör Okan Buruk açıklama yapmıştı. Yapılan açıklama sonrası spor yorumcusu Ertem Şener, Galatasaray’ı karıştıracak bomba bir iddiada bulundu.
Süper Lig’in 6’ncı haftasında Galatasaray, Konyaspor’u kendi evinde 3-1’lik skorla geçti. Gözler ise Şampiyonlar Ligi’ne çevrildi. Peki Victor Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? Ertem Şener’den bomba iddia.
OKAN BURUK’TAN OSİMHEN AÇIKLAMASI
Victor Osimhen’in sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Okan Buruk, yıldız golcünün ufak ağrılarının olduğunu dile getirdi. Buruk, Alanyaspor veya Liverpool maçında sahalara döneceğini ifade etti.
ERTEM ŞENER’DEN BOMBA İDDİA: ‘AĞRILARI GEÇENE KADAR OYNAMAYACAK’
Okan Buruk’un açıklamaları sonrası Ertem Şener’den ise bambaşka bir iddia geldi.
Oyuncunun durumu için Ertem Şener, "Osimhen'in özelliği şuymuş. Bunu kulübün içinden öğrendim. 'Ayağımda ağrı bile olmayacak. Bastığımda bir şey hissetmeyeceğim. İğneyle falan oynamam. Ben yüzde 100 iyileşmeden oynamam' diyormuş. O yüzden Okan hoca, 'Ufak ağrıları var, bunları tolere edip oynaması halinde...' diyor" açıklamasında bulundu.
