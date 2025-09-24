TFF Resmen Onayladı! Bir Dönemin Süper Lig Devine Büyük Şok: Bütün Maçlarını Kazansa Bile Sezonu 0 Puanla Kapatacak

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor için flaş bir karar verildi. Bir dönem Süper Lig’de fırtına gibi esen Yeni Malatyaspor, kalan 12 maçını kazansa bile ilk yarıyı sıfır puanla tamamlayacak.

1986'da Malatya Belediyespor adıyla kurulan, 2010'da Yeni Malatyaspor ismini alan Doğu Anadolu temsilcisi, 2017 yılında Süper Lig’e yükselmişti. Ancak son yıllarda Başkan Adil Gevrek’in takımı yarı yolda bırakması sarı-siyahlıları karanlık bir döneme soktu. Son olarak TFF tarafından alınan karar ise Yeni Malatyaspor’un adeta fişini çekti.

TFF’DEN FLAŞ KARAR! TÜM MAÇLARINI ALSA BİLE 0 PUANLA SEZONU BİTİRECEK

Bu sezon Nesine 2. Lig'de çıktığı 5 maçta da puan alamayan Malatyaspor, FIFA Disiplin Komitesi'nden gelen kararlarla toplam 36 puan silme cezası aldı. Sezona -6 puanla başlayan kulüp, devam eden haftalarda 30 puan daha silinince ligin son sırasına demir attı. Sarı-siyahlı ekip, kalan 12 maçını kazansa bile ilk yarıyı sıfır puanla tamamlayacak.

3 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRIRKEN 22 KEZ GOL YEDİ

Sarı-siyahlılar, en son 29 Ocak 2023'te Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek puanla tanışmıştı.

3 gol atarken 22 gol kalesinde gördü

Aradan geçen 970 gündür ligde ne puan ne de galibiyet sevinci yaşayabilen Yeni Malatyaspor, bu sezon sadece 3 gol atarken kalesinde 22 gol gördü.

