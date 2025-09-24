Okan Buruk’un Tahtı Yerle Bir Oluyor! Galatasaraylı Yöneticinin Görüştüğü Ünlü Teknik Direktörü Resmen Açıkladılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Süper Lig’de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Cimbom, 6’da 6 yaparak puan kayıpsız liderlik koltuğuna oturdu.

Ancak Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisi taraftarı perişan etti. Tüm oklar Okan Buruk’a çevrildi.

OKAN BURUK’UN TAHTI SALLANIYOR

Telegol yorumcusu Adnan Aybaba, Galatasaray'ın Frankfurt yenilgisinin ardından ünlü Alman teknik direktör Jurgen Klopp'la bir görüşme yapıldığını iddia etti.

İŞTE GALATASARAY YÖNETİCİSİNİN GÖRÜŞTÜĞÜ O TEKNİK ADAM

Okan Buruk’un Şampiyonlar Ligi’nde başarı elde edememesi herkesi rahatsız ederken Adnan Aybaba, şoke eden iddiayı şu şekilde duyurdu:

"Almanya'da Frankfurt maçından sonra Galatasaraylı bir yönetici, Türk ortakları olan Alman bir firmasıyla toplantı yapıyor ve Jürgen Klopp ile ilgili bir görüşme teklifinde bulunuyor, orada görüntülü bir görüşme oluyor. Çok ilginç ama Klopp da buna sıcak bakıyor."

