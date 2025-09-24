Okan Buruk’un Tahtı Yerle Bir Oluyor! Galatasaraylı Yöneticinin Görüştüğü Ünlü Teknik Direktörü Resmen Açıkladılar
Süper Lig’de yoluna dolu dizgin devam eden ancak Şampiyonlar Ligi’nde büyük hayal kırıklığına neden olan Galatasaray’da sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Son olarak uzun zamandır sarı-kırmızılı ekibin başında olan Okan Buruk ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü resmen açıkladılar.
Galatasaray, Süper Lig’de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Cimbom, 6’da 6 yaparak puan kayıpsız liderlik koltuğuna oturdu.
Ancak Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisi taraftarı perişan etti. Tüm oklar Okan Buruk’a çevrildi.
OKAN BURUK’UN TAHTI SALLANIYOR
Telegol yorumcusu Adnan Aybaba, Galatasaray'ın Frankfurt yenilgisinin ardından ünlü Alman teknik direktör Jurgen Klopp'la bir görüşme yapıldığını iddia etti.
İŞTE GALATASARAY YÖNETİCİSİNİN GÖRÜŞTÜĞÜ O TEKNİK ADAM
Okan Buruk’un Şampiyonlar Ligi’nde başarı elde edememesi herkesi rahatsız ederken Adnan Aybaba, şoke eden iddiayı şu şekilde duyurdu:
"Almanya'da Frankfurt maçından sonra Galatasaraylı bir yönetici, Türk ortakları olan Alman bir firmasıyla toplantı yapıyor ve Jürgen Klopp ile ilgili bir görüşme teklifinde bulunuyor, orada görüntülü bir görüşme oluyor. Çok ilginç ama Klopp da buna sıcak bakıyor."
Kaynak: Haber Merkezi