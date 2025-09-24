Mourinho Benfica Başkanını da Yaktı! İstifa Sesleri...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de başarısızlığının ardından gönderilen Jose Mourinho, Portekiz ekibi Benfica’nın başına geçmesinin ardından Başkan Rui Costa’nın da başını yaktı.

Benfica, Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı. 90+1. dakikada galibiyeti kaçıran Benfica'da Mourinho, karşılaşmanın ardından hakem yönetimine ateş püskürdü.

Mourinho'nun Fenerbahçe macerası kısa sürdü.

Mourinho, "İlk yarı pek iyi değildi. İkinci yarı iyiydi, kendi sınırlarımız dahilinde. İkinci yarı baskın, agresif, fırsatlarla dolu, sürekli rakip sahada oynayan bir oyundu. Oyuna giren iki oyuncu maça farklı bir karakter kattı, muhteşem bir oyun sergilediklerini söyleyemem” ifadelerini kullandı.

Benfica taraftarları Başkan Rui Costa’yı topa tutarak, istifa çağrısı yaptı. Taraftarlar Mourinho tercihinden dolayı da yönetimi eleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi