Mourinho Benfica Başkanını da Yaktı! İstifa Sesleri...
Fenerbahçe'den gönderilen Mourinho, Benfica Başkanı Rui Costa'nın da başını yaktı. İşte detaylar!
Fenerbahçe’de başarısızlığının ardından gönderilen Jose Mourinho, Portekiz ekibi Benfica’nın başına geçmesinin ardından Başkan Rui Costa’nın da başını yaktı.
Benfica, Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı. 90+1. dakikada galibiyeti kaçıran Benfica'da Mourinho, karşılaşmanın ardından hakem yönetimine ateş püskürdü.
Mourinho, "İlk yarı pek iyi değildi. İkinci yarı iyiydi, kendi sınırlarımız dahilinde. İkinci yarı baskın, agresif, fırsatlarla dolu, sürekli rakip sahada oynayan bir oyundu. Oyuna giren iki oyuncu maça farklı bir karakter kattı, muhteşem bir oyun sergilediklerini söyleyemem” ifadelerini kullandı.
Benfica taraftarları Başkan Rui Costa’yı topa tutarak, istifa çağrısı yaptı. Taraftarlar Mourinho tercihinden dolayı da yönetimi eleştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi