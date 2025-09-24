Kayserispor-Beşiktaş Maçının 11’leri Belli Oldu

Kayserispor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu. Siyah beyazlılarda statü gereği 10 futbolcu forma giyemeyeceği için Sergen Yalçın zorunlu rotasyona gitti.

Kayserispor-Beşiktaş Maçının 11'leri Belli Oldu
Süper Lig’de erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor’a konuk oluyor. RHG Enertürk Enerji Stadı’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak ve hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Siyah-beyazlılarda statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek. Bu nedenle teknik direktör Sergen Yalçın zorunlu olarak rotasyona gitti.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Nurettin, Dorukhan, Jung, Cardoso, Opoku, Tuci.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa, Rashica, Devrim Şahin, Abraham.

Kaynak: Haber Merkezi

