Konyaspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü sahasında oynayacak maç öncesi teknik direktör Recep Uçar yönetiminde, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmayla başladı.

Pas çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenman, top oyunlarıyla tamamlandı. Yeşil beyazlılar, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

