Fenerbahçe Dinamo Zagreb Deplasmanında! Tedesco'dan Sürpriz 11
UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk olacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Tedesco'nun sürpriz tercihi dikkat çekti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk oluyor.
Karşılaşmada ilk 11'ler de belli oldu. Tedesco'nun Szymanski tercihi dikkat çekti.
Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Theophile, McKenna Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde Archie Brown, İsmail, Fred, Asensio, Szymanski, Kerem, En Nesyri.
AYRINTILAR GELECEK...
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: