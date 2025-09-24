Fenerbahçe Dinamo Zagreb Deplasmanında! Tedesco'dan Sürpriz 11

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk olacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Tedesco'nun sürpriz tercihi dikkat çekti.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk oluyor.

Karşılaşmada ilk 11'ler de belli oldu. Tedesco'nun Szymanski tercihi dikkat çekti.

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Theophile, McKenna Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde Archie Brown, İsmail, Fred, Asensio, Szymanski, Kerem, En Nesyri.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi
