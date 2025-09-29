Zeynep Sönmez 3. Turda Veda Etti

Çin Açık Tenis Turnuvası'nda Rus raket Anastasia Potapova’ya 2-0'lık skorla yenilen Zeynep Sönmez, 3. turda veda etti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin Açık Tenis Turnuvası'nda Rus raket Anastasia Potapova’ya 2-0 yenildi.

Milli tenisçi, başkent Pekin'de düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 serisi turnuvasının 3. turunda Potapova ile karşılaştı.

Rakibine 3-6 ve 5-7'lik setlerle 2-0 yenilen Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA

