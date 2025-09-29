Galatasaray'a Soğuk Duş! Maça Saatler Kala Liverpool'dan UEFA'ya Şikayet

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç 30 Eylül Salı günü Rams Park’ta oynanacak.

Saat 22.00’de başlayacak olan maç öncesi İngiliz taraftarlardan UEFA'ya çağrı yapıldı.

İNGİLİZ TARAFTARLARDAN UEFA'YA ÇAĞRI

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken Liverpool taraftar grubu, Spirit of Shankly, bir açıklama yayınladı. Açıklamada maç öncesi dayatılan şartlara tepki göstererek UEFA’ya şikayette bulunuldu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada İstanbul'daki hava şartları kaynak gösterilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Spirit of Shankly, İstanbul’da taraftarlara dayatılan koşullara ilişkin ciddi endişeleri gündeme getirmek için Liverpool ile defalarca görüştü. Kulüp, bizim adımıza yoğun baskı yaptı ancak görmezden gelindi.

2025 yılında hâlâ taraftarların tuvaletsiz otobüslere binmeye zorlanması, tamamen dijital biletler kullanılmasına rağmen taşınabilir şarj cihazı, iPod ve kulaklık gibi gündelik eşyaları teslim etmelerinin istenmesi ve astım inhaleri ya da diyabet malzemeleri gibi hayati ekipmanlara yönelik tıbbi istisnalar konusunda kesin bir netlik olmaması bizi derinden hayal kırıklığına uğratıyor. Taraftarların kaygılanması son derece anlaşılır.

Bu durum yalnızca Liverpool taraftarlarına özgü değil. Manchester United ve Tottenham taraftarları da İstanbul’da benzer kısıtlamalarla karşılaştı ve Marsilya’ya gidecek taraftarların daha kötü muameleyle karşılaşabileceği konusunda uyarılıyoruz.

Yapılan açıklama

2022’de Paris finalinin ardından UEFA, taraftarların daha iyi muamele görmesini sağlamak amacıyla bağımsız bir inceleme raporu hazırlattı. Ancak bugün gördüklerimiz, hiçbir ders alınmadığını gösteriyor. O raporu hazırlamak için harcanan zaman boşa gitmiş görünüyor; çünkü taraftarlar hâlâ sistematik aksaklıklarla yüzleşmeye devam ediyor.

Taraftarlar daha iyisini hak ediyor. Avrupa genelindeki diğer taraftar gruplarıyla bir araya gelerek bu tekrar eden hataların, taraftarların güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmeden önce, anlamlı değişimler için baskı yapmayı planlıyoruz.

Bu maçın ardından UEFA’dan cevap ve hesap verebilirlik talep edeceğiz. UEFA, bu başarısızlıkları görmezden gelmeye devam edemez!"

