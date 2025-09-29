Sözleşmesindeki Özel Madde Ortaya Çıktı! Galatasaray'dan Ayrılabilir

Galatasaray'da forma giyen Mario Lemina'nın sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı. Kimse bunu beklemiyordu. Bu sezon oynanan maçların yüzde 60'ına ilk 11'de başlaması halinde sözleşmesi 1 yıl uzayacak. Aksi takdirde takımdan ayrılması bekleniyor.

Sözleşmesindeki Özel Madde Ortaya Çıktı! Galatasaray'dan Ayrılabilir
Mario Lemina’nın Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu olmuş durumda.

Sözleşmesi, Haziran 2026’da sona erecek olan Gabonlu futbolcuya dair sürpriz bir detay ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİNDEKİ GİZLİ MADDE ORTAYA ÇIKTI

Sabah’ta yer alan habere göre; oyuncunun sözleşmesinde yer alan özel bir madde bulunuyor. Oyuncu, bu sezon maçların yüzde 60’ına ilk 11’de başlaması halinde sözleşmesi 1 yıl otomatik uzayacak.

İLKAY TRANSFERİ SONRASI YEDEK KULÜBÜNE HAPS OLDU

Ancak İlkay Gündoğan’ın gelişi ile birlikte Mario Lemina, yedek kulübesine çekildi. Oyuncu bu zamana kadar maçların yüzde 50’sinde ilk 11’de forma giydi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Mario Lemina, 315 dakika sahada kaldı. Lemina, gol ya da asist kaydedemedi.

Kaynak: Sabah

