Beşiktaş 3 Puanı 3 Golle Kaptı

Süper Lig’in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kocaelispor’u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 4. dakikada Rafa Silva ile öne geçti. 10. dakikada Vaclav Cerny, kaleci Jovanovic’in hatasından faydalanarak farkı ikiye çıkardı.
İkinci yarının hemen başında Kocaelispor umutlandı. 50. dakikada Tayfur Bingöl, ağları havalandırarak skoru 2-1’e getirdi. Ancak uzatma dakikalarında sahneye çıkan Jota Silva, 90+3’te attığı golle Beşiktaş’ın galibiyetini perçinledi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 12’ye yükseltti. Kocaelispor ise 2 puanla ligin son sırasında kaldı.
