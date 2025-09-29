Beşiktaş 3 Puanı 3 Golle Kaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kocaelispor’u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 4. dakikada Rafa Silva ile öne geçti. 10. dakikada Vaclav Cerny, kaleci Jovanovic’in hatasından faydalanarak farkı ikiye çıkardı.

Beşiktaş, evinde hata yapmadı.

İkinci yarının hemen başında Kocaelispor umutlandı. 50. dakikada Tayfur Bingöl, ağları havalandırarak skoru 2-1’e getirdi. Ancak uzatma dakikalarında sahneye çıkan Jota Silva, 90+3’te attığı golle Beşiktaş’ın galibiyetini perçinledi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 12’ye yükseltti. Kocaelispor ise 2 puanla ligin son sırasında kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi