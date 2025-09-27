Beşiktaş’a Kötü Haber! Genç Yıldız Sakatlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Kocaelispor maçı öncesi genç oyuncusu Demir Ege Tıknaz’dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Siyah-beyazlı kulüp, 19 yaşındaki futbolcunun antrenman sonrası yapılan kontrollerinde sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu.

Demir Ege Tıknaz

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül 2025 tarihinde yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR ve BT görüntülemeleri sonucunda sol fibula kemiğinde kemik ödemi saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmış olup, sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Sahalara dönüş süresi tedavi sürecine bağlı olarak belirlenecektir."

