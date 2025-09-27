Beşiktaş’a Kötü Haber! Genç Yıldız Sakatlandı

Beşiktaş, genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz’ın antrenmanda sakatlandığını duyurdu.

Beşiktaş’a Kötü Haber! Genç Yıldız Sakatlandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Kocaelispor maçı öncesi genç oyuncusu Demir Ege Tıknaz’dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Siyah-beyazlı kulüp, 19 yaşındaki futbolcunun antrenman sonrası yapılan kontrollerinde sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş’a Kötü Haber! Genç Yıldız Sakatlandı - Resim : 1
Demir Ege Tıknaz

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül 2025 tarihinde yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR ve BT görüntülemeleri sonucunda sol fibula kemiğinde kemik ödemi saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmış olup, sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Sahalara dönüş süresi tedavi sürecine bağlı olarak belirlenecektir."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş
Toprak’tan Tarihi Seri! 13'te 13 Yaptı Toprak’tan Tarihi Seri! 13'te 13 Yaptı
Arda Güler'e Soğuk Duş: Atletico Madrid, Real Madrid'i Darmaduman Etti Arda Güler'e Soğuk Duş
Milyonlarla Erken Emeklilik Kapısı Açıldı! Yasa Meclis’e Geliyor: Kimler Erken Emeklilikten Yararlanacak? Erken Emeklilik Yasası Meclis'e Geliyor
Fenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok Olacaksınız Benfica'dan Alacağı Para Pes Dedirtti
ÇOK OKUNANLAR
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi! CHP'den Sürpriz 'Cumhurbaşkanı' Kararı Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi
Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e Ateş Püskürdü: 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz' 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz'
Borsada İkinci Dalga Operasyonu Borsada İkinci Dalga Operasyonu
Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı