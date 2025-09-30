Sadettin Saran Karşısına Alıp Elini Masaya Vurdu! Tedesco’ya Son Şans: Kaderi Bu İki Maça Bağlı
Fenerbahçe’de tüm oklar Domenico Tedesco'ya dönmüş durumda. Peş peşe yaşanan puan kayıpları İtalyan teknik direktörün koltuğunu sallarken Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin Nice ve Samsunspor maçlarının ardından Tedesco ile ilgili kararını vereceği iddia edildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe’de Domenico Tedesco'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Son olarak Başkan Sadettin Saran’dan flaş bir hamle geldi.
SADETTİN SARAN’DAN TEDESCO’YA SON ŞANS
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun ardından göreve getirilen Tedesco'nun koltuğu sallanıyor. Son dönemde peş peşe puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe’de değişikliğin olup olmayacağı merak konusu olurken Başkan Sadettin Saran’dan kritik bir hamle geldi. Saran'ın acele etmeyeceği, iki maçın sonucunun bekleneceği öğrenildi.
KRİTİK İKİ MAÇIN SONUCUNA BAKILACAK
Perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak Nice karşılaşması Tedesco için adeta dönüm noktası olacak. Ardından ligdeki Samsunspor deplasmanından da olumsuz sonuç çıkması halinde yönetimin düğmeye basacağı ifade ediliyor.
İLK SEÇENEK AYKUT KOCAMAN
Başkan Sadettin Saran’ın ilk seçeneği ise seçilmeyen Aykut Kocaman olduğu ifade edildi. Kocaman ile temasa geçen Saran'ın, deneyimli teknik adamdan "Fenerbahçe için her zaman hazırım" yanıtını aldığı belirtiliyor. Olası bir ayrılık halinde Kocaman'ın yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
