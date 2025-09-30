RAMS Park'ta Dev Kapışma: Galatasaray, Liverpool'u Ağırlıyor… İşte Cimbom’un Muhtemel 11’leri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şapiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, İngiltere’nin köklü kulübü Liverpool’u RAMS Park’ta konuk edecek. 22.00’de başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan deneyimli hakem Clement Turpin yönetecek. Yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenirken, dördüncü hakem görevini Jeremy Stinat yapacak.

GALATASARAY MAĞLUBİYETİN TELAFİSİNİ ARIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon doğrudan 36 takımlı lig aşamasında mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta deplasmanda karşılaştığı Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu. Bu ağır yenilginin ardından Galatasaray, bu sezon sahasında çıkacağı ilk Avrupa sınavından puan ya da puanlar çıkararak moral bulmak istiyor.

PREMİER LİG ŞAMPİYONU GÜÇLÜ KADROSUYLA SAHADA

Transfer dönemine adeta damga vuran ve Premier Lig’i zirvede tamamlayan Liverpool, Şampiyonlar Ligi’ne hızlı bir başlangıç yaptı. İlk maçında kendi sahasında Atletico Madrid’i 3-2 mağlup eden İngiliz devi, Galatasaray karşısında da galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Galatasaray, Liverpool ile RAMS Park’ta yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

CİMBOM, LİVERPOOL KARŞISINDA TAM KADRO

Galatasaray, kritik mücadeleye eksiksiz bir kadroyla çıkacak. Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen, milli takım dönüşü yaşadığı sakatlığın ardından Süper Lig'deki Alanyaspor maçının son dakikalarında sahaya dönmüştü. Bu kez ilk 11'de başlaması beklenen Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.

Alanyaspor karşılaşmasının devre arasında kısa süreli bir baygınlık yaşayan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira da Liverpool’a karşı forma giyecek. "Cimbom" sahaya en güçlü 11’iyle çıkmaya hazırlanıyor.

RAMS PARK’TA ATMOSFER HAZIR

Galatasaray’ın Avrupa’daki en büyük kozu yine değişmedi: Taraftarı. Son yıllarda iç sahada ortalama 45 bin seyirci önünde oynayan sarı-kırmızılılar, Liverpool karşısında da tribünleri dolduracak. Taraftarların yaratacağı yüksek enerji ve baskılı atmosfer, hem oyuncuların motivasyonunu artıracak hem de rakip futbolcuları zorlayacak.

SAHASINDAKİ SON 27 MAÇTA MAĞLUBİYET YOK

Galatasaray, RAMS Park’ta çıktığı son 27 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Son iç saha mağlubiyetini geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Young Boys’a karşı alan sarı-kırmızılılar, bu tarihten sonra oynadığı 27 maçta 20 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

Bu etkileyici seride Süper Lig’de 20, UEFA Avrupa Ligi’nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 karşılaşma yer aldı.

Barış Alper Yılmaz - Virgil van Dijk

BARIŞ ALPER İLE VAN DİJK RANDEVUSU YENİDEN

Futbolseverlerin gözlerini çevireceği eşleşmelerden biri de Barış Alper Yılmaz ile Virgil van Dijk arasında yaşanacak. İki oyuncu, 2024 Avrupa Şampiyonası’ndaki Türkiye-Hollanda çeyrek finalinde karşı karşıya gelmişti. O maçta Van Dijk’a karşı fiziksel üstünlük kurmayı başaran Barış Alper, dünya basınında övgü toplamıştı. Bu kez kulüp düzeyinde karşılaşacak iki oyuncu arasındaki mücadele büyük merakla bekleniyor.

671 GÜN SONRA DEVLER LİGİ SAHNESİ RAMS PARK'TA

Galatasaray, 671 gün sonra taraftarı önünde Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak. "Cimbom" en son 29 Kasım 2023’te Manchester United ile iç sahada Şampiyonlar Ligi maçı oynamıştı. Yaklaşık 1 yıl 10 ay aradan sonra Galatasaray, yeniden İstanbul’da Devler Ligi atmosferini yaşayacak.

Liverpool

İNGİLİZ DEVİ SON MAÇINDA MAĞLUBİYETLE TANIŞTI

Sezona fırtına gibi giren Liverpool, Premier Lig’de ilk 5 maçını kazanmış, Atletico Madrid galibiyetiyle de Avrupa’ya güçlü bir giriş yapmıştı. Ancak Crystal Palace deplasmanında alınan 2-1’lik mağlubiyet, kırmızıların ilk tökezlemesi oldu. Maçın 87. dakikasında beraberliği yakalayan Liverpool, 90+7. dakikada yediği golle mağlup oldu.

GALATASARAY'IN LİVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11’İ

Kaleci: Uğurcan Çakır

Savunma: Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Eren Elmalı)

Orta Saha: Lucas Torreira, İlkay Gündoğan

Hücum: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leroy Sane

Forvet: Victor Osimhen

